De acordo com dados do National Hurricane Center (NHC), o sistema encontrava-se ao meio-dia de hoje a 33°N 59W, com uma pressão mínima de 948 hPa no seu centro.

O modelo de previsão utilizado pelo IPMA, fornecido pelo Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo (ECMWF), aponta para uma trajetória que poderá levar o ciclone a deslocar-se em direção ao continente após a passagem pelo arquipélago dos Açores.

Se o cenário se confirmar, o Gabrielle deverá aproximar-se da costa portuguesa já em fase de depressão pós-tropical na tarde de 27 de setembro, provocando períodos de chuva, intensificação do vento nas terras altas e no litoral oeste, e aumento da agitação marítima.

Ainda assim, o IPMA sublinha que, devido à distância geográfica e temporal, existe incerteza quanto à evolução da trajetória e intensidade do fenómeno, não estando excluída a possibilidade de alterações à previsão inicial ou a emissão de novos avisos meteorológicos nos próximos dias.

