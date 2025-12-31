Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O arquipélago da Madeira enfrenta condições meteorológicas adversas com a chegada da depressão FRANCIS, que deverá afetar a região até ao início de janeiro. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos laranja devido à precipitação intensa, vento forte e agitação marítima.

Segundo o IPMA, a depressão FRANCIS estará centrada, na madrugada de 1 de janeiro, a norte do grupo ocidental dos Açores. A sua deslocação para leste influenciará o estado do tempo na Madeira, associando-se à passagem de ondulações frontais e linhas de instabilidade.

A precipitação deverá começar na tarde desta quarta-feira, dia 31, atingindo o pico de intensidade na madrugada e manhã de quinta-feira, 1 de janeiro, principalmente na vertente sul e nas terras altas da ilha. As chuvas poderão ser acompanhadas por trovoadas ocasionais.

O vento soprará com intensidade, vindo do sudoeste, com rajadas entre 70 e 80 km/h, podendo atingir os 100 km/h nos extremos leste e oeste da ilha e até 125 km/h nas terras altas. Nos dias 2 e 3 de janeiro, a direção do vento deve rodar para oeste/noroeste, mantendo-se forte.

As temperaturas deverão registar uma pequena descida, especialmente nas zonas elevadas. Quanto ao estado do mar, prevê-se agitação marítima com ondas de sudoeste entre 3 a 4 metros no dia 1, aumentando para 4 a 6 metros e mudando de direção para oeste/noroeste a partir de 2 de janeiro.

O IPMA alerta que a situação exige precaução, sobretudo nas zonas costeiras e nas estradas de montanha, e recomenda acompanhar regularmente os avisos meteorológicos atualizados nos sites oficiais do instituto.

O que muda na festa da Passagem de Ano?

"Considerando que a ocorrência do aviso laranja está prevista apenas a partir das 3 horas [de quinta-feira], o Governo Regional entende que não se justifica a alteração do espetáculo pirotécnico", refere a Secretaria do Turismo, Ambiente e Cultura em comunicado.

Contudo, "a salvaguarda da população residente, dos visitantes e dos bens mantém-se como prioridade absoluta, razão pela qual foram ajustadas algumas componentes da animação associada às celebrações".

Assim, vai ser mantido o fogo-de-artifício à meia-noite, mas os momentos musicais depois dessa hora foram cancelados devido ao mau tempo. A animação prevista para a Praça do Povo será antecipada para as 22h30 horas, mas o o espetáculo "Tina Turner Show" foi cancelado.

"Face às condições meteorológicas previstas para a madrugada, o Governo Regional recomenda que, após o lançamento do fogo de artifício, as pessoas regressem às suas casas, unidades hoteleiras ou outros locais seguros, evitando a permanência em zonas expostas e deslocações desnecessárias durante a noite", lê-se ainda no comunicado.

De recordar que, na terça-feira, Miguel Albuquerque anunciou que foi ponderado antecipar o espetáculo de fogo-de-artifício para as 20h00, considerando que o aviso laranja estava inicialmente previsto para entrar em vigor à meia-noite de 1 de janeiro de 2026.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.