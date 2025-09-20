Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O regresso da Chiquita marca um passo fundamental para recuperar uma exportação emblemática e gerar novas oportunidades para a província", afirmou o ministro do Comércio e Indústria, Julio Moltó, após visitar a fábrica, na província de Bocas del Toro, no Panamá, com o diretor administrativo Wagner Beig.

Beig reiterou que a empresa planeia um investimento inicial de 30 milhões de dólares (quase 26 milhões de euros) e a contratação de três mil trabalhadores numa primeira fase, de acordo com um comunicado do ministério, e o regresso dos cerca de 6000 trabalhadores que tinham sido demitidos há três meses após uma greve.

A Chiquita operava milhares de hectares na província de Bocas del Toro, mas encerrou as atividades e despediu perto de 6.500 trabalhadores.

Isto depois do sindicato da empresa, Sitraibana, ter iniciado uma greve em abril, que durou cerca de dois meses, contra a reforma da Segurança Social, que durou dois meses.

A paralisação, que mais tarde foi declarada ilegal por um tribunal de trabalho, gerou prejuízos de cerca de 75 milhões de dólares (cerca de 64 milhões de euros) à Chiquita.

Para que o regresso à atividade no Panamá fosse possível, o presidente deste país, José Raúl Mulino, teve de viajar até ao Brasil para se reunir com os dirigentes da empresa americana Chiquita Brands, alcançando então um acordo para que a empresa retomasse as operações no país.

Refira-se que a banana manteve-se como o principal produto de exportação do Panamá durante o primeiro trimestre de 2025, representando 17,5% das vendas externas, que nesse período atingiram 324,4 milhões de dólares (276,2 milhões de euros), o valor mais elevado em 15 anos, de acordo com estatísticas oficiais.