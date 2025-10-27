Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no Norte e Centro, o dia começa com céu pouco nublado ou limpo, aumentando a nebulosidade por nuvens altas na região Centro ao final da tarde. O vento será em geral fraco do quadrante leste, rodando temporariamente para norte na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro durante a tarde e soprando por vezes moderado, até 35 km/h, nas terras altas até ao meio da manhã e a partir do fim da tarde.

Espera-se ainda formação de geada em alguns locais abrigados do nordeste transmontano, assim como neblina ou nevoeiro matinal em alguns vales do nordeste transmontano e da Beira Alta. As temperaturas mínimas registam uma pequena descida, especialmente no interior, enquanto as máximas sobem ligeiramente.

No Sul, o céu permanece muito nublado, com aguaceiros dispersos mais prováveis no Baixo Alentejo e Algarve, podendo ser acompanhados de trovoada. O vento será fraco do quadrante leste, rodando para sul a partir da tarde e soprando moderado nas serras, até 30 km/h. Neblina ou nevoeiro matinal é também possível em alguns locais, e a temperatura mínima no interior tende a descer ligeiramente.

Na Grande Lisboa, prevê-se céu muito nublado com possibilidade de aguaceiros dispersos e vento fraco a moderado do quadrante leste, rodando gradualmente para sul, até 25 km/h. Já na Grande Porto, o dia será de céu pouco nublado ou limpo, com vento fraco do quadrante leste, soprando temporariamente de norte durante a tarde.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas de noroeste terão entre 1,5 e 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros, com temperatura da água entre 17ºC e 20ºC. Na costa sul, as ondas de sudoeste não devem ultrapassar 1 metro, com a água do mar a apresentar 20ºC a 22ºC.

