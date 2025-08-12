Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta quarta-feira, entre as 11h00 e as 15h00, podem "ocorrer algumas perturbações no serviço regular de transporte de passageiros", revela a Carris.

Esta perturbação acontece na sequência de um Plenário de Trabalhadores, promovido por Associações Sindicais representantes dos colaboradores da empresa.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

De acordo com a Agência Lusa, a reunião serve para decidir se os trabalhadores "aceitam a proposta final da administração da empresa ou avançam para greve de setembro".

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP -- Fectrans) diz que a proposta apresentada para discussão e votação em plenário mantém a proposta anteriormente anunciada e discutida no último plenário quanto ao pagamento das deslocações aos trabalhadores do tráfego e reafirma que a administração não considerará a greve para efeitos da penalização do regime de férias.

Acrescenta também que a proposta avança com a calendarização da redução do horário semanal para 39 horas, divulga a agência Lusa, no Correio da Manhã.

A 17 de julho, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) anunciou que os trabalhadores da Carris fariam greve no dia 18 de setembro e iriam recusar todo o trabalho extraordinário durante a segunda e a terceira semana daquele mês, devido à falta de acordo com a empresa.