A Carris Metropolitana deu hoje uma passo no caminho para uma mobilidade mais sustentável, com a entrada em operação de 60 novos autocarros 100% elétricos, adquiridos pela Alsa Todi, que opera na Área 4, com o apoio do Fundo Ambiental.

Com a chegada destes carros, a Alsa Todi passa a operar 291 autocarros ao serviço da Carris Metropolitana, dos quais 127 são elétricos e 35 movidos a gás, alcançando 55% da frota com emissões zero. O investimento total na nova frota foi de 24 milhões de euros, dos quais 12 milhões provenientes do Fundo Ambiental.

Segundo Carlos Humberto Carvalho, Primeiro-Secretário Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa, a Área 4, concessionada à Alsa Todi, regista o crescimento mais significativo da procura, com aumento de 54% entre 2023 e 2025, representando mais de 8 milhões de novos passageiros por ano. No comunicado enviado às redações, o responsável destacou ainda o crescimento expressivo aos fins de semana e feriados, com aumentos de 77% aos sábados e 87% aos domingos e feriados, reforçando a consolidação do transporte público como alternativa ao automóvel individual.

Durante a apresentação da frota, realizada na sede da Alsa Todi, na Moita, o Diretor-Geral da empresa, Juan Gómez Piña, apontou alguns desafios operacionais, como a necessidade de reforço dos abrigos para passageiros, o esgotamento da Gare do Oriente e a urgência de mais faixas BUS. Juan Gómez Piña apelou ainda ao Governo para que, no âmbito do fim da concessão das Travessias do Tejo, previsto para 2029, seja equacionada a integração do transporte público na futura concessão e defendendo a isenção de portagens para autocarros elétricos.

O Presidente da Câmara da Moita, Carlos Albino, sublinhou a importância de estudar a circulação de autocarros de outras tipologias, à semelhança do que acontece na Ponte 25 de Abril, para oferecer transporte a um maior número de pessoas.

A cerimónia contou com a presença da Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, dos Presidentes e vereadores dos municípios da Margem Sul e de representantes de operadores, entidades públicas e do setor. Cristina Pinto Dias destacou a importância de aproximar as pessoas através do transporte público, realçando os benefícios ambientais e sociais, e apontou o navegante como exemplo de integração entre operadores, informação em tempo real e tarifários. “Combater a pobreza de mobilidade é combater desigualdades”, afirmou.