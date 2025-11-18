Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os juízes consideraram culpados nove dos dez arguidos, por unanimidade, apoiando a Procuradoria-Geral que apontou que o grupo planeou as "ações mais severas e violentas" da organização criminosa, como o plano para matar várias autoridades, entre as quais Lula da Silva.

As penas variam entre um e 24 anos de prisão.

Os acusados foram condenados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de património.

