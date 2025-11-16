Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Apesar de um longo historial criminal, Zago, de 44 anos, vivia tranquilamente num condomínio privado em Cascais, de onde continuava a gerir operações criminosas e a lavagem de milhões de euros provenientes do tráfico de droga e de fraudes no setor dos combustíveis no Brasil.

Hulk foi condenado em 2014 a 29 anos de prisão no Brasil, por envolvimento num esquema transatlântico que ligava o PCC à máfia dos Balcãs. Detido em 2021, aguardava decisão de recurso em liberdade. Em 2023, as autoridades brasileiras revelaram que era o principal responsável pela lavagem de dinheiro do PCC no chamado “esquema do metanol”, uma fraude milionária baseada na adulteração de combustíveis.

Após fugir do Brasil via Peru, Zago passou por Itália antes de se instalar em Portugal, em maio deste ano. A companheira, Fernanda, de 40 anos, juntou-se-lhe dois meses depois. Ambos estavam sem mandados de detenção ativos à chegada, o que lhes permitiu deslocar-se livremente até à emissão de um mandado internacional solicitado pelo Brasil.

A Unidade de Informação Criminal da PJ localizou o casal no condomínio de Cascais e efetuou a detenção de surpresa. Fernanda, também procurada por tráfico e branqueamento de capitais, possuía vários veículos de luxo em seu nome, utilizados por membros do PCC, e contas bancárias com fundos ilícitos da organização.

Os dois suspeitos foram conduzidos ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde aguardam os trâmites para extradição para o Brasil, país onde Zago deverá cumprir a pesada pena que há mais de uma década procura evitar.

