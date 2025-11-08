Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta sexta-feira, dia 7 de novembro, Rio Bonito do Iguaçu foi atingido por um tornado com classificação F3 na escala Fujita (escala que mede a intensidade dos tornados, sendo F3 associado a danos severos com ventos a ultrapassar os 250 quilómetros).

Até ao momento há pelo menos cinco mortos e 130 feridos, revela a Defesa Civil do Estado, na CNN Brasil. A informação que o fenómeno meteorológico foi um tornado foi confirmada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

“Vamos continuar a monitorizar, analisando as imagens das fotos, imagens aéreas, em conjunto com a Defesa Civil, e se for o caso poderemos reclassificar a intensidade do fenómeno, pois foi extremamente severo”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

O Governo do Paraná, em comunicado citado pela CNN Brasil, explicou que a atividade meteorológica se deveu a "um intenso sistema de baixa pressão atmosférica formado entre o Paraguai e o Sul do País". A baixa pressão atmosférica deve-se à convergência de massas de ar criando zonas de mau tempo.

Neste caso, a baixa pressão impulsionou o deslocamento de uma frente fria e de um ciclone extratropical que levaram a vários temporais severos nas regiões oeste, sudoeste e centro-sul do estado. Segundo a previsão meteorológica da Climatempo (Instituto meteorológico brasileiro) o temporal pode afetar, até este domingo, o Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Em Portugal continental, durante esta semana, também houve a passagem de uma frente fria, tendo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registado 784 ocorrências entre a meia-noite e o meio-dia da quarta-feira, dia 5 de novembro, em resultado da chuva intensa, vento forte e trovoadas.

