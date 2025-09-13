O acidente desta quinta-feira ocorreu ao longo do rio Congo, no território de Lukolela, na província do Equador, informou o Ministério dos Assuntos Humanitários do Congo num relatório.

Precisamente um dia depois de 86 pessoas terem morrido e várias outras terem ficado desaparecidas, na quarta-feira, também num acidente de barco, no território de Basankusu, na província, elevando-se o total de mortos para quase 200. Até agora não são claras as causas dos dois acidentes.

Os media estatais atribuíram o acidente de quarta-feira a "carga inadequada e navegação noturna", citando relatos da cena e revelando imagens que mostravam moradores reunidos em torno dos corpos a chorar.