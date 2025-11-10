Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o CNEMA, o cancelamento “decorre das condições excecionais e do clima de incerteza das próximas semanas” no âmbito da propagação do vírus. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) confirmou já 31 focos de infeção este ano, com casos registados nos distritos de Aveiro e Santarém, sobretudo em aves em cativeiro.

A DGAV tem reforçado o apelo para que todos os detentores de aves cumpram medidas rigorosas de biossegurança, evitando o contacto entre aves domésticas e selvagens. Qualquer suspeita de infeção deve ser comunicada de imediato à autoridade veterinária.

Embora a transmissão do vírus para humanos seja rara, a DGAV lembra que os casos registados podem evoluir para quadros clínicos graves, o que aumenta a necessidade de vigilância e prevenção.

O CNEMA sublinha que o objetivo é “garantir a qualidade e a segurança de todos os participantes, visitantes e colaboradores envolvidos”. Apesar de reconhecer “a importância do evento e o transtorno que o cancelamento possa causar”, a administração considera que “esta é a decisão mais responsável no momento”.

A organização assegura que já está a trabalhar para remarcar a feira em breve, e deixa uma palavra de agradecimento a parceiros, expositores e visitantes, pela “paixão partilhada pelos animais”.

