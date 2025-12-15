Matilda, 10 anos

Uma das vítimas é Matilda, uma menina de 10 anos, cuja morte foi confirmada pela família à comunicação social local. Irina Goodhew, antiga professora da criança e organizadora de uma campanha de angariação de fundos para apoiar a mãe, descreveu-a como “uma criança brilhante, alegre e cheia de vida, que iluminava todos à sua volta”.

Rabino Eli Schlanger

O rabino Eli Schlanger, de 41 anos, conhecido como o “rabino de Bondi”, foi uma das figuras centrais na organização do evento. Natural do Reino Unido, pai de cinco filhos, liderava a missão local do movimento Chabad, uma organização judaica hassídica internacional.

A sua morte foi confirmada por um primo, o rabino Zalman Lewis, que o descreveu como “um homem extraordinário”. Segundo o Chabad, o filho mais novo de Schlanger tinha apenas dois meses.

Dan Elkayam

Entre os mortos está também Dan Elkayam, cidadão francês, cuja morte foi confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Noël Barrot. Elkayam trabalhava como analista informático na NBCUniversal e tinha emigrado para a Austrália no ano passado.

Alexander Kleytman

Alexander Kleytman, sobrevivente do Holocausto, tinha emigrado da Ucrânia para a Austrália. A sua esposa, Larisa Kleytman, relatou que o marido morreu ao tentar protegê-la durante o ataque.

Segundo o Chabad, Kleytman colocou-se à frente da mulher para a proteger das balas. Deixa dois filhos e 11 netos. O casal tinha partilhado a sua história de sobrevivência ao Holocausto num relatório da organização Jewish Care em 2023.

Peter Meagher

Peter Meagher, antigo agente da polícia de Nova Gales do Sul, foi morto enquanto trabalhava como fotógrafo freelancer no evento. O Randwick Rugby Club, com o qual esteve ligado durante décadas, destacou a ironia trágica de ter sobrevivido a quase 40 anos de serviço policial para morrer já reformado, enquanto exercia uma das suas paixões.

Reuven Morrison

Reuven Morrison, empresário e filantropo, emigrou da antiga União Soviética para a Austrália nos anos 1970. Numa entrevista concedida à ABC há um ano, afirmou ter escolhido o país por o considerar seguro para a comunidade judaica.

Rabino Yaakov Levitan

A morte do rabino Yaakov Levitan foi igualmente confirmada. Era coordenador de várias actividades judaicas em Sidney, secretário do tribunal rabínico de Sydney (Beth Din) e colaborador do BINA Center, um centro de estudo judaico.