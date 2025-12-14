Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

É a primeira vez desde 1991, ano em que a União Soviética se desintegrou, que o Hanukkah não será celebrado na capital russa. Apesar da decisão de cancelar a celebração, o rabino garantiu que o evento estava autorizado pela Câmara Municipal de Moscovo.

Hoje, na Austrália, em New South Wales, em Bondi Beach, dois atacantes dispararam contra a multidão que lá celebrava a primeira noite do Hanukkah. Pelo menos doze pessoas, incluindo um dos atiradores, morreram e várias ficaram feridas, incluíndo também dois agentes da polícia, que estariam em situação complicada no hospital.

