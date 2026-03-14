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Um míssil atingiu o edifício da embaixada norte-americana, provocando a libertação de fumo a partir do complexo diplomático. A agência cita fontes no terreno, mas não fornece, para já, detalhes sobre a extensão dos danos ou sobre eventuais vítimas.

A Associated Press refere, por sua vez, que o projétil terá atingido um heliporto localizado no interior do recinto da embaixada dos EUA. Já a AFP cita fontes que apontam para a utilização de um drone no ataque ao complexo diplomático.

Segundo a AFP, o ataque ocorreu pouco tempo depois de dois combatentes apoiados pelo Irão terem sido mortos em ataques realizados também na capital iraquiana, circunstância que poderá estar relacionada com a escalada de violência registada nas últimas horas.

As autoridades norte-americanas e iraquianas ainda não emitiram um comunicado oficial sobre o incidente. As agências internacionais indicam que mais informações deverão ser divulgadas à medida que a situação evoluir.

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