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"A consignação do IRS é uma forma simples e sem qualquer custo para os contribuintes apoiarem diretamente o trabalho da Associação Salvador. Ao indicar o nosso NIF na declaração, uma pequena parte do imposto que já foi pago ao Estado é direcionada para os nossos projetos", diz ao 24notícias Salvador Mendes de Almeida, fundador da Associação Salvador.

"Esse apoio é fundamental porque permite financiar iniciativas com impacto real na vida das pessoas com deficiência motora, desde o desporto adaptado à promoção da empregabilidade e à melhoria das acessibilidades. Cada consignação representa um contributo concreto para construir uma sociedade mais inclusiva e com igualdade de oportunidades", acrescenta.

"Atualmente, a consignação de IRS representa cerca de 22% das receitas da Associação Salvador, o que demonstra a importância crescente deste gesto solidário por parte dos contribuintes portugueses. Este contributo tem sido essencial para garantir a continuidade e o crescimento dos nossos projetos, permitindo chegar a mais pessoas e desenvolver novas iniciativas de inclusão", nota o fundador da associação.

Inspirada n’Os Lusíadas, a campanha recorre ao conceito das “tormentas” – episódios que simbolizam grandes desafios, como o gigante Adamastor.

"Utilizamos esta metáfora para ilustrar as dificuldades reais que muitas pessoas com deficiência motora enfrentam no dia a dia. Tal como os navegadores tiveram de ultrapassar tempestades e obstáculos para avançar, também estas pessoas enfrentam 'tormentas' quotidianas, como escadas sem alternativa, passeios inacessíveis ou barreiras no espaço público. A campanha pretende tornar visíveis esses desafios e mobilizar a sociedade para ajudar a superá-los", explica.

Salvador Mendes de Almeida lembra ainda que "a Associação Salvador desenvolve vários projetos que promovem a inclusão das pessoas com deficiência motora em áreas fundamentais. Entre eles estão iniciativas de desporto adaptado, que permitem o

acesso à prática desportiva e a estilos de vida mais ativos; programas de empregabilidade, que apoiam a integração no mercado de trabalho, e projetos focados nas acessibilidades, que procuram eliminar barreiras físicas e sensibilizar para a importância de espaços mais inclusivos".

"A Associação Salvador trabalha também em dimensões complementares: por um lado, projetos que apoiam diretamente os seus beneficiários; por outro, iniciativas de sensibilização e de transformação da sociedade, desenvolvidas em parceria com várias entidades, como escolas, organismos públicos ou empresas, com o objetivo de promover um país mais inclusiva e acessível para todos. A consignação do IRS é essencial para garantir que estes projetos continuam a crescer e a chegar a cada vez mais pessoas", remata.

Fundada há mais de 20 anos por Salvador Mendes de Almeida, a Associação Salvador trabalha pela inclusão plena das pessoas com deficiência motora em Portugal, promovendo a autonomia e a participação ativa na sociedade.

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