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O comunicado sublinha que aqueles que decidirem permanecer no país estão a enfrentar uma ameaça significativa, principalmente de milícias terroristas alinhadas com o Irão, e são fortemente aconselhados a reconsiderar a sua permanência.
Segundo a Reuters, a decisão da embaixada surge num contexto de tensão crescente na região, com potenciais ataques contra interesses norte-americanos e riscos elevados para a segurança dos cidadãos estrangeiros no Iraque.
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