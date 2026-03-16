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O processo foi instaurado pelo órgão disciplinar a 6 de março, pela alegada agressão do capitão leonino a Tiago Galletto na receção ao também primodivisionário AVS (3-2, após prolongamento), disputado a 5 de fevereiro, para os quartos de final da Taça de Portugal.

De acordo com a mesma fonte ligada ao processo, o CD manteve a decisão da equipa de arbitragem liderada por André Narciso, da associação de Setúbal, que teve Bruno Esteves no videoárbitro (VAR), seguindo o princípio de "field of play doctrine", reconhecendo que, neste caso, a decisão tomada em campo não pode ser alterada pelas instâncias disciplinares.

O CD da FPF tinha instaurado um procedimento contra o médio dinamarquês dos bicampeões nacionais, na sequência de uma participação submetida pelo F. C. Porto, adversário dos lisboetas nas "meias" - o Sporting, detentor do troféu, bateu os azuis e brancos por 1-0 em casa, na primeira mão.

Em causa estava uma alegada agressão de Hjulmand a Galletto, que, na sequência de uma disputa aérea, foi atingido na cabeça pelo dinamarquês aos 115 minutos, numa altura em que a partida estava empatada 2-2, com os dois jogadores a ficarem queixosos no relvado.

Por entender que esse lance começou com uma falta de Galletto sobre Hjulmand, o árbitro André Narciso, da associação de Setúbal, assinalou falta a favor da equipa "leonina", que, já depois de ter desperdiçado dois golos de vantagem no tempo regulamentar, marcaria o tento da vitória aos 117 minutos, através do suplente moçambicano Geny Catamo.

O jogo da segunda mão entre portistas e sportinguista ainda não tem data marcada, mas está previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril, no Estádio do Dragão, no último clássico da temporada, entre os dois clubes posicionados nos dois primeiros lugares da I Liga.

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