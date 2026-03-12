Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Três irmãos noruegueses foram detidos em Oslo na sequência de uma explosão junto à embaixada dos Estados Unidos, considerada pela polícia como um possível “ataque terrorista”. O incidente ocorreu durante a madrugada de domingo e provocou apenas danos materiais ligeiros, sem registo de feridos, diz o The Guardian.

Os irmãos, todos cidadãos noruegueses de origem iraquiana e na casa dos 20 anos, não tinham antecedentes criminais e estão agora a ser investigados quanto aos motivos do ataque.

A investigação pretende esclarecer o papel exato de cada irmão no incidente. “Acreditamos que um deles é a pessoa que colocou a bomba junto à embaixada e que os outros dois foram cúmplices do ato”, disseram as autoridades.

O incidente em Oslo ocorreu por volta da 01h00 da madrugada, junto à secção consular da embaixada. Apesar da natureza alarmante do ato, as autoridades destacaram que não houve feridos, apenas alguns danos materiais menores na entrada do edifício.

A Polícia de Segurança da Noruega (PST) tinha alertado no seu relatório anual de avaliação de ameaças, divulgado no mês passado, que o Irão representa uma das principais ameaças ao país e que poderia recorrer a atores indiretos, incluindo redes criminosas, para realizar ataques. Este alerta insere-se no contexto das crescentes tensões internacionais no Médio Oriente, onde embaixadas norte-americanas foram colocadas em alerta máximo devido a ataques de retaliação iranianos a infraestruturas industriais e diplomáticas, na sequência de ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão.

