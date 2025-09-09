Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa do Chega acusava Moedas de ter falhado no dever de “garantir a segurança da cidade” e pretendia responsabilizá-lo politicamente pelo acidente.

De acordo com a SIC Notícias, na votação, entre os 75 deputados municipais, PSD, IL, MPT, Aliança e CDS-PP votaram contra, BE, Livre, PEV, PCP, PS, PAN e dois independentes do movimento Cidadãos por Lisboa abstiveram-se, enquanto Chega e PPM votaram a favor.

O regimento da Assembleia Municipal estipula que as moções de censura têm apenas caráter político, destinando-se a “censurar a ação da câmara municipal” e a expressar uma posição do órgão fiscalizador, sem possibilidade de destituir o executivo.