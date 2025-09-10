Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Esta decisão decorre da necessidade de avaliação nacional dos equipamentos de transporte por cabo, medida preventiva que visa assegurar que o ascensor mantém todas as condições de operação em segurança”, refere a autarquia em comunicado publicado no seu site oficial.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo os Serviços Municipalizados da Nazaré, o equipamento foi alvo, nos últimos meses, de inspeções por entidades externas como o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), “sem que tenham sido levantadas reservas à sua utilização”.

Ainda assim, a recomendação técnica de substituição do cabo de tração — intervenção já prevista para outubro — levou a autarquia a determinar o encerramento imediato do ascensor, seguindo as orientações das entidades reguladoras.

Enquanto durar a paragem, será assegurado transporte alternativo de passageiros por autocarro, de forma a manter a mobilidade entre a Praia da Nazaré e o Sítio.