Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por ameaça agravada com recurso a arma de fogo, tendo sido cumpridos mandados de busca domiciliária e em viaturas.

Segundo o Posto Territorial de Matosinhos, do Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana (GNR), em comunicado enviado às redações, durante a operação, foram apreendidas 224 doses de haxixe, 60 doses de canábis, 40 doses de MDMA, nove armas de airsoft com respetivas munições, três armas brancas, um telemóvel, 490 euros em numerário, material de embalagem, uma balança de precisão, três moedores de liamba, um cachimbo, seis recipientes de esteroides anabolizantes e 16 artigos pirotécnicos.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Matosinhos. A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial do Porto e do Grupo de Intervenção e Operações Especiais da Unidade de Intervenção.