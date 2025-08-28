Segundo relatos, apoiantes da oposição atiraram objetos contra o veículo aberto em que Milei se deslocava, obrigando a sua equipa de segurança a evacuar o Presidente imediatamente. Karina Milei, irmã do chefe de Estado e secretária-geral da Presidência, também foi retirada do local pelas forças de segurança.

O principal candidato às eleições legislativas na província, José Luis Espert, abandonou o comício em segurança, deslocando-se de motociclo. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre feridos ou detenções.

As imagens do evento estão a ser partilhadas nas redes sociais e podem ser vistas aqui:

Lembra-se que Milei está neste momento sob grande pressão devido a denúncias de corrupção contra a irmã e negou qualquer desvio.