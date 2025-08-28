Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o canal britânico, o duque de Sussex, de 40 anos, fará um discurso, entregará um prémio a uma criança considerada “inspiradora”, entre os quatro e os seis anos, e terá ainda oportunidade de falar com crianças gravemente doentes e respetivas famílias.

Em declarações citadas pela Sky News, Harry afirmou sentir-se “sempre privilegiado por participar nos WellChild Awards e encontrar crianças, famílias e profissionais incríveis que nos inspiram com a sua força e espírito”. O príncipe destacou ainda que, ao longo de 20 anos, os prémios têm “dado visibilidade à coragem dos jovens com necessidades complexas de saúde e ao empenho dos cuidadores que os acompanham diariamente”.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Harry, que vive na Califórnia com a mulher Meghan Markle, é patrono da WellChild há 17 anos e já marcou presença em 14 edições destes prémios. A organização descreve-se como uma instituição nacional dedicada a permitir que crianças e jovens com necessidades médicas complexas possam viver em casa sempre que possível, em vez de permanecerem no hospital.

A Sky News lembra que a última visita do filho mais novo do rei ao Reino Unido ocorreu em maio, quando perdeu uma disputa judicial com o Ministério do Interior sobre as suas condições de segurança. A deslocação em setembro poderá alimentar especulações sobre um eventual reencontro com o rei Carlos III e com o príncipe William, com quem mantém uma relação distante.