O futebol saudita prepara-se para entrar numa nova fase. Depois dos investimentos milionários em clubes como Al-Hilal, Al-Nassr ou Al-Ittihad, surge agora um novo protagonista: o Neom SC. O clube é herdeiro do antigo Al-Suqoor Club, fundado em 1965, mas ganhou nova vida em 2023, quando foi adquirido pela empresa NEOM, responsável por um dos maiores projetos urbanos do mundo.

O clube ascendeu recentemente à Saudi Pro League, e o investimento não se fez esperar. Por cerca de 90 milhões de euros, garantiu jogadores como Alexandre Lacazette, Said Benrahma, Cheick Doucouré, além dos jovens Nathan Zézé (20 anos) e Saïmon Bouabré (19). No comando técnico, está Christophe Galtier, ex-PSG e Lille.

A formação também conta com talento português, com Sebastião Macias e Hugo Falcão a liderar os sub-17 e sub-15.

A aposta em jogadores e técnicos franceses levou a comparações com um “mini-PSG no Golfo”, embora com um contexto muito distinto: o Neom SC está ligado a uma cidade ainda em construção.

Um estádio suspenso no deserto

No coração deste projeto está o NEOM Stadium, uma estrutura suspensa a 350 metros de altura, com vista para o Mar Vermelho. Terá capacidade para 45 mil espectadores e será acessível apenas por mar ou transporte público. A construção deverá começar em 2027 e estar concluída em 2032, a tempo do Mundial de 2034, que terá lugar na Arábia Saudita.

O estádio será parte integrante do megaprojeto “The Line”, uma cidade linear, sem carros, ruas ou emissões de carbono, com 170 km de comprimento, 500 metros de altura e 200 de largura. Apesar da visão futurista, o projeto tem sido alvo de críticas ambientais severas, sendo classificado por alguns especialistas como uma "atrocidade ecológica".

Futebol feminino com olhos no Benfica

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que detém clubes como o Al Hilal ou o Al Nassr, está também a investir no futebol feminino e tem três jogadoras do Benfica na mira: Carole Costa, Andreia Faria e Nycole Raysla.

Segundo apurou o Record, as negociações com o Benfica e representantes das atletas estão bem avançadas, sendo possível que surjam novidades nos próximos dias. Caso se confirmem as transferências, o Benfica perderá três peças-chave, juntando-se às saídas forçadas por lesão de Ana Borges e Andreia Norton.

Este movimento segue a recente contratação de Jéssica Silva pelo Al Hilal, um sinal claro de que a Arábia Saudita está a alargar a sua influência ao futebol feminino europeu.