Mariana Mortágua garantiu que continuará a acompanhar a vida política nacional, mas sublinhou a importância de assegurar representação plena do partido no Parlamento.

“Faço-o mantendo uma presença política forte como deputada eleita, mas quero ter a certeza de que em todas as instâncias da vida política portuguesa o Bloco está representado. E o Bloco estará muito bem representado pela Andreia Galvão”, afirmou nas redes sociais.

A substituir a coordenadora bloquista estará Andreia Galvão, terceira candidata do BE pelo círculo de Lisboa nas últimas legislativas, membro da Comissão Política e da Mesa Nacional do partido.

Motivos profissionais impediram o número dois da lista por Lisboa, Fabian Figueiredo, de assumir o lugar, abrindo caminho à entrada de Andreia Galvão no hemiciclo.

