O líder do Chega já tinha deixado em aberto a possibilidade de avançar para Belém. Na última sexta-feira, durante a abertura do Conselho Nacional do partido, Ventura afirmou: "Se quiserem, e entenderem que devo ir, aqui estarei. Se entenderem que não devo ir, aqui estarei. Se entenderem que outro ou outra e, quem, deve ir, aqui estarei também, como aquele que melhor vos representa".

Durante esse discurso, defendeu que o partido deve apresentar uma candidatura sólida, evitando "aventuras loucas" que possam comprometer o seu posicionamento político. Alertou também para o risco de escolher nomes sem peso ou reconhecimento público: "Não devemos apresentar candidaturas vazias, sem impacto ou significado para os portugueses."

Ventura deixou claro que o seu objetivo é levar o Chega à segunda volta das presidenciais.

Com esta decisão, junta-se a outros nomes que já formalizaram a sua intenção de concorrer ao cargo: Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, João Cotrim de Figueiredo, António José Seguro, António Filipe e Catarina Martins.