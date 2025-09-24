Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A polícia de Nordjylland confirmou o incidente através de uma publicação na rede X, onde explica que o espaço aéreo foi fechado por motivos de segurança e que agentes estão no local a investigar. Uma conferência de imprensa foi entretanto convocada para prestar esclarecimentos adicionais.

"Drones foram observados perto do aeroporto de Aalborg e o espaço aéreo está fechado. A polícia está no local e a investigar a situação", referem.

De acordo com a Sky News, pelo menos quatro voos foram já desviados devido à suspensão de operações.

Aalborg está localizada no norte do país, na região da Jutlândia, e é a quarta maior cidade da Dinamarca em população.

Este é o segundo episódio deste género a afetar aeroportos dinamarqueses em apenas três dias. Na segunda-feira, drones de grande porte obrigaram à suspensão de todo o tráfego aéreo em Copenhaga, o maior aeroporto do país. Na altura, o chefe da polícia da capital, Henrik Stormer, explicou ao jornal Politiken que tinham sido avistados “dois a três drones” a sobrevoar a área.

O tráfego aéreo acabou por ser retomado horas mais tarde, mas o episódio levou os serviços de informações dinamarqueses (PET) a admitir que não excluem uma tentativa de testar a capacidade de resposta do país. “Estamos perante uma ameaça significativa de sabotagem na Dinamarca. Podem não estar a vir para atacar, mas para observar como reagimos”, alertou o diretor de operações do PET, Flemming Drejer, em conferência de imprensa.

O caso soma-se a outros registos recentes de drones e aeronaves militares a atravessar o espaço aéreo da NATO em países como Polónia, Roménia e Estónia, aumentando as preocupações de segurança na Europa.

