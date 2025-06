Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante um exercíico da Força Aére foi dado o alerta de bomba, respondido de imediato pela Base Aérea N.º 5, em Monte Real, onde os F‑16M se mantêm preparados para sair. Os caças acompanharam o avião civil, garantindo a segurança do espaço nacional.

Os militares portugueses acompanharam o voo de forma rigorosa, garantindo a segurança do tráfego aéreo e a defesa da soberania nacional. Contudo, durante a missão, a tripulação decidiu retomar a rota inicial e continuou até ao aeroporto de destino nas Ilhas Canárias, Lanzarote, em Espanha, e já aterrou no aeroporto de destino.

“Já com os F-16M a realizarem o acompanhamento por forma a garantir a segurança e boa gestão do espaço aéreo nacional, a tripulação do avião civil decidiu continuar o voo até ao aeroporto de destino, fora de território nacional”, refere a Força Aérea, indicando que quando o avião civil abandonou a região de informação de voo nacional a responsabilidade transitou para Espanha e os F-16M entregaram missão e regressaram a Monte Real.

À saída da Região de Informação de Voo nacional, a missão foi entregue às autoridades espanholas (“handover”) e os F‑16M regressaram à sua base.

A Força Aérea sublinha que mantém um dispositivo permanente de defesa aérea com caças F‑16M preparados para reagir a quaisquer ameaças ou infrações ao espaço aéreo, em linha com as normas nacionais e internacionais para garantir a segurança e gestão do tráfego aéreo