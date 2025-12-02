Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cerca de 20.000 munições do Exército alemão foram roubadas de um camião de uma transportadora civil, na noite de segunda para terça-feira. O incidente ocorreu num parque de estacionamento sem vigilância numa zona industrial em Burg, próximo de Magdeburg, em Saxónia-Anhalt, na Alemanha, avança a revista Der Spiegel.

O Ministério da Defesa alemão confirmou que o camião pertencia a uma empresa contratada pelo exército para transporte de material sensível. O incidente só foi descoberto quando o motorista chegou, no dia seguinte, à unidade militar de destino para entregar a carga.

Segundo a primeira verificação, foram roubadas aproximadamente 10.000 munições de combate para pistolas e 9.900 munições de treino para espingardas de assalto. O Ministério da Defesa alemão classificou o episódio como um incidente de segurança relevante, sublinhando que estas armas não podem cair em mãos erradas.

As investigações preliminares indicam que a transportadora não cumpriu as normas de segurança estabelecidas para o transporte de munições sensíveis. Normalmente, dois motoristas acompanham estas cargas e uma das regras é que o veículo esteja sempre vigiado, o que não aconteceu nesta ocasião. O motorista terá decidido espontaneamente parar num hotel durante a noite, deixando a carga desprotegida.

As Forças Armadas estão agora a trabalhar com a polícia local para identificar os responsáveis pelo roubo.

