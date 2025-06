Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A reciclagem de embalagens de vidro ganhou uma nova expressão visual e simbólica em Lisboa. A Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem (AIVE) lançou uma campanha de sensibilização com intervenções criativas em vidrões colocados em pontos estratégicos da capital, numa iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal.

A ação aposta na proximidade com a comunidade e na integração do gesto de reciclar no quotidiano dos lisboetas, marcando presença em eventos de grande afluência como a Feira do Livro, os Santos Populares e os festivais de verão. Em cada um destes contextos, os vidrões foram artisticamente intervencionados, com o objetivo de chamar a atenção, provocar empatia e incentivar à ação imediata.

“Queremos mostrar que reciclar é fácil, prático e que pode ser feito em qualquer momento – mesmo durante uma festa”, explica a AIVE em comunicado. Mais do que informar, a campanha quer envolver os cidadãos através de uma linguagem visual apelativa e de uma abordagem emocional e integrada no dia a dia.

Portugal recicla atualmente apenas 57% das embalagens de vidro consumidas, segundo dados do Eurostat de 2022, abaixo da meta de 75% definida pela União Europeia para 2030. Para a AIVE, aumentar esta taxa é um objetivo prioritário – e para isso, o envolvimento dos cidadãos é fundamental.

A campanha será também amplificada nas redes sociais, com conteúdos dirigidos especialmente ao público mais jovem, procurando tornar a reciclagem de vidro numa prática moderna, positiva e mobilizadora.