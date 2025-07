Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os arqueólogos do Fundo de Beneficência Vindolanda escavaram este ano os fossos defensivos a norte do forte romano Magna, parte do complexo defensivo da Muralha de Adriano, que atravessa a Grã-Bretanha e separava os domínios romanos do território picto. Ao chegar aos depósitos com baixo teor de oxigénio dentro das valas, foi descoberto o primeiro dos 32 sapatos.

Logo ficou claro que alguns destes sapatos eram demasiado grandes. O primeiro sapato excecionalmente grande foi publicado no Diário de Escavações de Magna da equipa em 21 de maio.

Com 32 cm, a sola de couro atraiu muitas atenções, e o seu comprimento tornou-o um dos maiores da coleção da Fundação, composta por 5.000 sapatos da era romana recuperados em várias escavações.

À medida que a notícia deste sapato gigante se espalhava, a equipa continuou a descobrir mais sapatos antigos, vários deles excecionalmente grandes.

Estão registados oito sapatos de Magna com 30 cm ou mais de comprimento, incluindo um que detém o recorde atual do maior sapato recuperado, com 32,6 cm de comprimento.

Dos sapatos descobertos até à data em Magna, 25% são classificados como extragrandes (30 cm ou mais).

Em comparação, dos sapatos descobertos em Vindolanda, cujo tamanho pode ser determinado, apenas 0,4% se enquadram nesta categoria, sendo o tamanho médio mais pequeno, com 24 a 26 cm de comprimento.

Elizabeth Greene, professora associada da Universidade de Western Ontario e especialista em calçado Vindolanda, viu e mediu todos os sapatos da coleção e considerou que a descoberta significa algo diferente.

"Mesmo com esta pequena amostra descoberta, é evidente que estes sapatos são, em média, muito maiores do que a maioria da coleção Vindolanda", observou em comunicado.

"Embora estejamos a comparar esta nova coleção Magna, que ainda não passou pelo processo de conservação, com os sapatos Vindolanda que, mesmo considerando um encolhimento máximo de até 1 cm/10 mm, ainda se trata de um sapato muito grande", acrescentou.

A coleção inclui ainda pequenas botas, sandálias de verão elaboradas e botas de caminhada. Estes artefactos antigos cativam a imaginação sobre o destino daqueles que os usaram há quase 2000 anos.

O Fundo de Beneficência Vindolanda é uma iniciativa vinculada ao sítio arqueológico de Vindolanda, localizado junto à Muralha de Adriano, no norte de Inglaterra. Em latim, “Vindolanda” era um castrum (forte) romano. Hoje, é principalmente conhecido pelas suas extraordinárias “Tábuas de Vindolanda” — cartas em madeira escritas por soldados e civis — e vários outros achados arqueológicos de grande relevância