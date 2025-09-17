Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma obra de arte do artista britânico Banksy avaliada em 270 mil libras foi roubada de uma galeria no centro de Londres, em pouco mais de 30 segundos, avança o Tribunal da Coroa de Kingston upon Thames, citado pela BBC.

Larry Fraser, de 48 anos, confessou o crime de roubo, mas James Love, de 54 anos, também enfrenta julgamento pelo mesmo caso.

Na noite de 8 de setembro de 2024, Fraser terá partido a porta de vidro da Grove Gallery, no bairro de Fitzrovia, por volta das 23h00. O homem terá entrado na galeria e retirado uma edição limitada da série “Girl with Balloon”.

O proprietário da galeria, James Ryan, explicou que imagens de CCTV registaram apenas 36 segundos entre o momento em que o assaltante começou a arrombar a porta e quando saiu com a obra.

Os procuradores afirmam que James Love, conhecido por colecionar obras com corações, terá ido à galeria na manhã do assalto e ajudado a guardar a obra depois de esta ter sido roubada. Os dois suspeitos terão tido contacto regular no dia do crime.

Treze obras originais de Banksy, algumas assinadas, tinham sido selecionadas para exposição na Grove Gallery, tendo o proprietário indicado que a obra roubada foi impressa em 2004 e faz parte de uma edição limitada de 150 exemplares — o exemplar em causa era o número 72. Segundo James Ryan, pertencia a um colecionador privado e estava avaliada em 270 mil libras.

Depois de sair da galeria, Fraser terá levado a obra para uma propriedade próxima, onde a deixou.

O vigilante noturno Sukhvinder Singh relatou o choque de ter sido empurrado por dois homens que entraram na galeria. Sukhvinder Singh afirmou que os assaltantes dirigiram-se diretamente ao local, recolheram a obra e saíram rapidamente, dizendo apenas “desculpe” repetidamente.

