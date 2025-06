A Reserva Federal (Fed) norte-americana anunciou hoje que deixa as taxas de juro inalteradas, pela quarta vez este ano, numa altura de incerteza sobre os impactos das tarifas e com críticas de Trump ao líder do banco central.

As taxas de referência do banco central norte-americano permanecem assim no intervalo de 4,25%-4,5%, tal como já era antecipado pelos mercados e pelos analistas. Foi a quarta vez que a Fed se reuniu desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, tendo estado desde aí sob ataques do Chefe de Estado, que ainda hoje afirmou que o presidente do banco central é "estúpido" e "politizado", poucas horas antes desta decisão. Em nota de imprensa, a Fed informou que "a incerteza sobre o prognóstico económico diminuiu, mas se mantém elevada", enquanto o PIB crescerá menos e a inflação será mais alta.