A informação do SAPO24 está agora em 24noticias.sapo.pt.

"Eu disse que era muito tarde para conversar (...) Há uma grande diferença entre agora e há uma semana, não?", acrescentou. "Até sugeriram vir à Casa Branca", afirmou, uma proposta que considerou "corajosa".

Quando questionado por sobre quando a sua paciência acabaria, Trump respondeu: "Já se esgotou. É por isso que estamos a fazer o que estamos a fazer". No entanto, reconhece que não é tarde demais para negociar.

Em relação à possibilidade de colaborar com Israel, Donald Trump deixou no ar a possibilidade de se juntarem aos ataques no Irão.

"Talvez eu faça, talvez não. Quer dizer, ninguém sabe o que vou fazer", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca

"Posso dizer o seguinte: o Irão tem muitos problemas e quer negociar", acrescentou.

Segundo Trump, o Irão chegou a propor enviar autoridades à Casa Branca para negociar sobre o programa nuclear iraniano e encerrar o ataque aéreo israelita. Mas é "muito tarde", acrescentou.

Nas redes sociais, o presidente americano exigiu a "rendição incondicional" do Irão. Explicou: "Isso significa que estou farto. (...) Vamos destruir todo o material nuclear existente", explicou o presidente.

Trump comparou o Irão a "valentões de colégio" e acrescentou: "E agora não são mais valentões, mas veremos o que acontece".

A guerra começou na sexta-feira passada, quando Israel lançou bombardeios em território iraniano com o objetivo declarado de impedir que o Irão adquirisse uma bomba atómica. Teerão afirma que o seu programa nuclear é para fins civis.