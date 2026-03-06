Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a organização, a cerimónia oficial do evento passa assim a realizar-se no dia 7 de março. O festival decorre na vila de Óbidos e reúne propostas gastronómicas e iniciativas dedicadas ao chocolate.

Ao longo das últimas edições, o festival tem-se afirmado como um dos eventos temáticos mais criativos do país, combinando gastronomia, imaginação e espetáculo. Em 2026, o tema escolhido é “Arte”, propondo uma viagem pela criatividade humana e pelas diferentes formas de expressão artística, da arquitetura à pintura, passando pela escultura, música, dança, literatura e cinema, reinterpretadas através do chocolate.

Entre as atrações desta edição estão esculturas em chocolate inspiradas em grandes artistas e movimentos artísticos, instalações temáticas, ateliers interativos e experiências sensoriais. O programa inclui ainda um Museu de Arte em Chocolate, onde obras icónicas da história da arte, como a “Mona Lisa” de Leonardo da Vinci, são recriadas em chocolate por uma equipa de chefs.

No total, o festival envolve várias equipas criativas e chefs especializados, responsáveis por esculturas e instalações produzidas com toneladas de chocolate e milhares de horas de trabalho.

