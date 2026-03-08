Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A banda alentejana Bandidos do Cante venceu o Festival da Canção 2026 com a canção “Rosa”, numa final transmitida pela RTP e apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

O concurso internacional está marcado para maio, em Viena, na Áustria. Ao contrário da maioria dos concorrentes desta edição do Festival da Canção, os Bandidos do Cante optaram por não subscrever o boicote à participação no evento, motivado pela presença de Israel.

Na votação dos júris regionais, “Rosa” destacou-se ao conquistar o primeiro lugar em três regiões: Norte, Lisboa e Alentejo. Já o Centro e os Açores atribuíram a pontuação máxima à canção “Canção do Querer”, de João Ribeiro, enquanto o Algarve premiou “Disposto a Tudo”, de Sandrino, e a Madeira escolheu “Fumo”, dos Nunca Mates o Mandarim.

No total da votação dos júris, a canção mais pontuada foi “Canção do Querer”, de João Ribeiro.

A decisão final acabou por ser determinada pela votação do público. Os Bandidos do Cante receberam a pontuação máxima, 12 pontos, com “Rosa”. Em segundo lugar na votação popular ficou “Jurei”, de Dinis Mota, com 10 pontos, seguido de “Fumo”, dos Nunca Mates o Mandarim, com oito pontos.

Entre as restantes classificações do televoto estiveram ainda “Dá-me a Tua Mão”, de André Amaro (7 pontos), “Disposto a Tudo”, de Sandrino (6 pontos), “Chuva”, dos Marquise (5 pontos), “Não Tem Fim”, de Silvana Peres (4 pontos), “Doce Ilusão”, de Gonçalo Gomes (3 pontos), “Canção do Querer”, de João Ribeiro (2 pontos) e “Sprint”, de Evaya (1 ponto).

