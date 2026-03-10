Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nos meses antes e depois da época festiva o número de chamadas registado no serviço de apoio gratuito, que funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano, foi mais reduzido.

Em setembro do ano passado foram atendidas 1.221 chamadas e em outubro esse número subiu para as 1.609.

Em fevereiro de 2026, foram atendidas 1.945 chamadas e desde do dia 1 de março até à segunda-feira passada foram registados 606 telefonemas no serviço de apoio.

José Carlos Santos disse que ainda não existe ainda um estudo sobre os efeitos da linha 1411, mas referiu que utentes da linha já ligaram de volta a agradecer a ajuda.

“Os nossos profissionais que estão a atender, referem que muitas vezes as pessoas ligam a reportar e a agradecer a intervenção que tiveram quando ligaram anteriormente para a linha numa situação de crise”, disse o responsável.

De acordo com José Carlos Santos, cerca de 340 situações foram encaminhadas para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sendo que a alternativa de encaminhamento é a linha de apoio psicológico.

Linhas de apoio emocional e prevenção de suicídio Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112. Outros contactos: SOS Voz Amiga

(diariamente, das 15h30 às 00h30)

213 544 545

912 802 669

963 524 660

direcao@sosvozamiga.org Conversa Amiga

(diariamente, das 15 às 22h)

808 237 327

210 027 159 SOS Estudante

(diariamente, das 20 às 01h)

239 484 020 Voz de Apoio

(diariamente, das 21h às 24h)

225 506 070 Telefone da Amizade

(diariamente, das 16h às 23h)

228 323 535 Telefone da Esperança

(diariamente, das 20h às 23h)

222 080 707 Departamento de Psiquiatria de Braga

253 676 055 Escutar- Voz de apoio

225 506 070 SOS Telefone Amigo

239 721 010 A Nossa Âncora

219 105 750

219 105 755 Brochura do INEM

Ler aqui.

O coordenador da linha disse também que 60% das pessoas que ligaram para o serviço de apoio pertencem ao sexo feminino, indicando que “as mulheres têm mais facilidade em pedir ajuda” do que os homens.

“Era muito relevante que os homens ligassem para a linha e que se libertassem de alguns preconceitos que às vezes existem”, destacou o responsável, acrescentando que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim de “uma maior capacidade para se auto cuidar”.

Em Portugal há cerca de 1.000 suicídios por ano, sendo que há quatro suicídios de um homem para um suicídio de uma mulher, segundo o responsável do serviço de apoio com 74 profissionais com formação em suicidologia, divididos entre psicólogos clínicos e enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental.

José Carlos Santos referiu ainda que cerca de 40% das pessoas que ligaram para a linha têm entre os 18 e os 29 anos, indicando que as campanhas realizadas através de vídeos tiveram maior alcance nesta faixa etária.

“As pessoas mais afetadas e que tiveram mais acesso à campanha pode ter sido gente predominantemente mais nova”, acrescentou referindo que vai tentar realizar uma campanha direcionada para “pessoas com mais idade”.

