No programa do humorista Ricardo Araújo Pereira, na rádio, "Mixórdia de Temáticas", a marca de chocolates Regina foi mencionada, num 'sketch' que brincava com a notícia do português que venceu o jogo Candy Crush. A empresa agarrou a oportunidade, e respondeu no mesmo tom jocoso. O resultado é uma boa estratégia de comunicação.

