Elementos da equipa médica cuidam do paciente durante uma intervenção cirúrgica inovadora do Hospital de Abrantes, Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT), que consiste na colocação de um pacemaker de tecnologia avançada a um doente hemodialisado e que não poderia receber os tradicionais pacemakers, em Abrantes, 28 de dezembro de 2023. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023). ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Lusa