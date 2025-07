O Banco Português de Fomento e o Fundo Europeu de Investimento (FEI) anunciaram hoje uma nova linha de financiamento que permitirá canalizar 6,5 mil milhões de euros para a economia e que se prevê possam chegar a cerca de 40 mil empresas.

"É a maior parceria financeira de sempre entre Portugal e o Fundo Europeu de Investimento e visa acelerar a digitalização, a sustentabilidade e a competitividade da economia portuguesa", afirmou a diretora-executiva do FEI, Marjut Falkstedt. "Não são buzzwords, são os pilares da economia", reforçou.

O anúncio foi feito no evento "Conversas com Fomento", promovido pelo Banco Português de Fomento e que juntou mais de 1000 empresários no Europarque, em Santa Maria da Feira, contando também com a presença do primeiro-ministro, do ministro da Economia e do ministro da Agricultura.

Conversas com Fomento créditos: MadreMedia

Os 6,5 mil milhões são mobilizados a partir de 450 milhões do PRR, uma garantia pública de 50 milhões e 490 milhões do Fundo Europeu de Investimentos.

Gonçalo Regalado, presidente do Banco de Fomento Português, a quem coube a abertura da sessão, apresentou a missão a que a instituição se propõe: "a nossa ambição é multiplicar o banco por três em três anos". “Temos como missão deste mandato fazer acontecer”, sublinhou.