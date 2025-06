Gauff, que conseguiu em Roland Garros o segundo título do Grand Slam da carreia, depois de vencer o US Open em 2023, foi batida pela 49.ª da hierarquia com um duplo 6-3, em uma hora e 16 minutos, num torneio disputado em relva.

A norte-americana, de 21 anos, que tinha ficado isenta na primeira ronda, terminou assim a sua participação em Berlim, no jogo que marcou o regresso à competição depois do triunfo em França, com Wang Xinyu a seguir para os quartos de final.