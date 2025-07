Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A tenista polaca dominou completamente o encontro e conquistou o seu sexto título de Grand Slam, mantendo-se invicta em finais deste nível.

Foi a primeira presença de ambas as jogadoras na final do torneio londrino. Swiatek, atual número quatro do mundo, confirmou o favoritismo e não deu qualquer hipótese à norte-americana, que disputava o seu primeiro jogo decisivo num Major.

Sem perder um único jogo ao longo da partida, Swiatek fez história ao tornar-se a primeira polaca a vencer Wimbledon, completando assim mais um passo rumo ao Grand Slam de carreira — falta-lhe apenas o Open da Austrália.