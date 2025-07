Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O prometido é devido, o meu compromisso é o de sempre. Por amor ao clube, por compromisso com a sua história, a sua alma e a ambição de sempre, porque no Benfica não se desiste, no momento mais difícil disse presente e avancei. Porque juntos garantimos estabilidade. Porque a mística a ambição e a vontade de vencer fazem parte do nosso ADN. Porque é preciso fazer o que ainda não foi feito, assumo ao Benfica que sou recandidato", diz o atual presidente do clube num vídeo.

"O meu foco total é na preparação da próxima época desportiva. A minha prioridade é clara: criar todas as condições para uma época à Benfica. Ninguém mais do que eu deseja vencer e fazer crescer esta ambição e continuar a escrever a história do maior de Portugal. Voltamos com energia renovada e a mesma paixão de sempre. É este o compromisso que queremos continuar a honrar. Com a chama imensa, que viva ao Sport Lisboa e Benfica", acrescenta.