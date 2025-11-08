Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de a candidatura de João Noronha Lopes ter apresentado uma queixa sobre uma mensagem enviada durante a madrugada por Rui Costa às Casas do Benfica, o ambiente entre os dois candidatos é de tensão. O texto, considerado “de teor eleitoral”, foi visto como uma violação das regras definidas pela Mesa da Assembleia Geral.

Noronha Lopes não quis alimentar a polémica, limitando-se a dizer: “Hoje é um grande dia para o Benfica. As eleições acabam hoje, e a partir de amanhã os benfiquistas precisam de estar unidos.” Sublinhou ainda que “o que mais importa é que o Benfica saia fortalecido deste processo, com uma liderança que una todos os sócios.”

Ao votar pouco depois das 13h, Noronha Lopes mostrou confiança num resultado positivo e elogiou a participação dos adeptos: “A afluência tem sido excelente e isso é sempre um sinal de vitalidade democrática. Se chegarmos aos 100 mil sócios, será uma vitória para o Benfica.” O candidato defendeu que, independentemente do desfecho, “o clube precisa de virar a página e concentrar-se no essencial: o futuro do Benfica dentro e fora de campo.”

Já Rui Costa, recandidato à presidência e figura central do clube desde 2021, também apelou à mobilização e serenidade. “Hoje é o dia dos benfiquistas decidirem o futuro do nosso clube. Respeito profundamente todos os sócios e todas as opiniões, e quero que este processo decorra com dignidade e respeito.” Questionado sobre a mensagem às Casas do Benfica, Rui Costa afirmou que “não houve qualquer intenção de interferir no ato eleitoral”, esclarecendo que “a comunicação foi institucional e visava apenas agradecer o trabalho desenvolvido pelas Casas ao longo do ano.” O dirigente reforçou ainda a importância da estabilidade: “O Benfica precisa de paz, união e continuidade. Só juntos poderemos ser mais fortes.”

Nuno Gomes, candidato a vice-presidente na lista de Noronha Lopes, também se pronunciou após votar no Pavilhão da Luz, agradecendo “a todos os delegados e voluntários que tornaram possível este ato eleitoral”. Sublinhou que “é mais uma demonstração de democracia que se vive no Benfica” e deixou um apelo: “No final, ganhe quem ganhar, que ganhe o Benfica.”

Questionado sobre as acusações de ter pressionado Pedro Mantorras para apoiar Noronha Lopes, Nuno Gomes rejeitou categoricamente a história: “Foi mais uma tentativa de denegrir a minha imagem e a nossa lista. As ações ficam com quem as pratica. Não é o local nem o dia mais apropriado para falar sobre isso, mas vamos fazê-lo nos próximos dias.” E rematou com ironia: “Como diz a minha mãezinha, o fura-contas está lá em cima e vê tudo.”

Entre os sócios, o sentimento é de expectativa e esperança num novo ciclo. Apesar das acusações e trocas de críticas que marcaram a campanha, ambos os candidatos procuraram, neste último dia, projetar uma imagem de conciliação. “O Benfica é maior do que qualquer um de nós,” disse Rui Costa, enquanto Noronha Lopes deixou uma mensagem final de confiança: “Os benfiquistas vão escolher em consciência. O que quero é um Benfica mais transparente, moderno e próximo dos seus sócios.”