“O ‘craque’ de 22 anos assinou um contrato de longo prazo com os ‘reds’ depois de concordar com os termos pessoais e passar com sucesso nos exames médicos”, lê-se no sítio de Internet do Liverpool, que bateu o seu recorde de transferências, mas não revelou detalhes sobre os montantes envolvidos.

Segundo a imprensa alemã e inglesa, a transferência do internacional germânico vai custar entre 135 milhões de euros e 150 milhões de euros, dependendo das variáveis contratuais, superando largamente o anterior máximo investido no defesa neerlandês Virgil Van Dijk por 90 milhões de euros, em 2018.

“Estou muito animado por ter uma nova aventura pela frente. Este também foi um grande ponto dos meus pensamentos: quero ter algo completamente novo, sair da Bundesliga e ingressar na Premier League”, lançou Wirtz, em declarações reproduzidas pelo Liverpool.

Wirtz é o segundo jogador recrutado por Arne Slot neste mercado, e ambos ao Bayer Leverkusen, depois da contratação do defesa Jeremie Frimpong por 35 milhões de euros.

O criativo Florian Wirtz jogou 197 jogos ao serviço do Leverkusen, e marcou 57 golos, e, ao serviço dos ‘farmacêuticos’, teve como ponto alto a ‘dobradinha’ em 2024, com a conquista da Liga e da Taça alemãs.

Nessa temporada (2023/24), Wirtz, que conta com 31 internacionalizações pela Alemanha, foi eleito o melhor jogador do campeonato, e tornou-se na terceira transferência mais cara da história, apenas superada por Neymar, do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain (PSG), por 220 milhões de euros, e de Kyllian Mbappé, do Mónaco para o PSG, por 180 milhões de euros.

“Espero poder fazer o meu melhor. Falei com alguns jogadores que jogaram lá e eles disseram-me que é perfeito para mim e que cada estádio é perfeito, e dá para aproveitar cada jogo. Estou realmente ansioso para jogar o meu primeiro jogo”, rematou Wirtz.

