Um dia depois de o conjunto orientado pelo português Renato Paiva surpreender, ao vencer o ‘todo poderoso’ campeão europeu Paris Saint-Germain (1-0), o ‘Fla’ derrotou o vencedor da Liga Conferência, que até saiu na frente.

Como na estreia, no 2-0 ao Los Angeles FC, foi o internacional luso Pedro Neto a marcar o primeiro golo do jogo, logo aos 13 minutos, num contra-ataque em que ganhou um ressalto a meio-campo e rumou só para a baliza, marcando de pé esquerdo.

Na parte final da primeira parte, o Flamengo poderia ter igualado, mas Colwill tirou sobre a linha um remate de Gerson, depois de um livre de De Arrascaeta.

O Chelsea quase chegou ao segundo golo no início da segunda parte, aos 56 minutos, quando Léo Pereira quase marcou na própria baliza, mas os brasileiros reentraram melhor e o ex-‘leão’ Gonzalo Plata também esteve perto de faturar, aos 61.

No minuto seguinte, aos 62, o Flamengo conseguiu mesmo o empate, por Bruno Henrique, que, seis minutos depois de entrar em campo, encostou ao segundo poste, depois de um centro de Gerson e um desvio de cabeça de Gonzalo Plata.

A formação ‘canarinha’ assumiu, em definitivo, o comando do encontro e conseguiu a reviravolta pouco depois, aos 65 minutos, com um tento do ex-portista Danilo, na sequência de canto marcado na direita e uma assistência de cabeça de Bruno Henrique.

O Chelsea ficou com a vida bem mais complicada aos 68 minutos, quando Nicolas Jackson foi expulso, após entrar aos 64, e, contra 10, o ‘Fla’ ainda chegou ao 3-1, pelo também suplente Wallace Yan, que aproveitou um ressalto na área dos londrinos.

A segunda ronda do Grupo C completa-se com o embate entre o Los Angeles FC e o Espérance Tunis.