“Os Rovers vão dar-me o que quero alcançar com os meus objetivos e estou a chegar a um grande clube com muita história e a jogar numa grande liga também. Esta é a equipa certa para mim, com certeza”, disse o médio aos canais de comunicação do clube.

Sidnei Tavares, de 23 anos, regressa ao país no qual fez o seu percurso de formação, pois representou o Leicester, antes de se transferir para a equipa B do FC Porto em 2021/22.

“Tenho 23 anos agora e sinto que este é o passo certo. Acredito em mim e os Rovers também acreditam em mim, por isso parece a combinação perfeita para ambos”, afirmou Sidnei.

O jogador diz estar entusiasmado com a sua transferência para o futebol inglês e sente que o Rovers é o lugar certo e para onde queria ir.

“Houve interesse nos últimos meses, mas foquei-me no clube em que estava [Moreirense]. Quando começou a ficar sério, foi quando fiquei realmente entusiasmado e estou muito feliz por termos conseguido”, acrescentou o médio.

Sidnei Tavares considerou ainda que tem algo a provar em Inglaterra e sempre quis voltar, pelo que “este é o momento certo e o clube certo” para concretizar esse desejo.