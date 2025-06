Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação fez hoje um balanço positivo da realização das duas provas finais do 9.º ano – Matemática e Português – que se realizaram pela primeira vez em formato digital.

“Globalmente, estas provas decorreram com normalidade e tranquilidade, tendo sido registadas apenas falhas pontuais que as escolas souberam solucionar no momento e sem impacto na realização das provas”, escreve o gabinete de imprensa do MECI.

Entre os problemas detetados esteve uma falha na plataforma do IAVE durante a realização da prova de Matemática, que levou a tutela a anular o item 2, que tem um peso de cinco pontos em 100, para garantir a equidade e que “nenhum aluno é prejudicado na sua classificação final”.

“O item em questão requeria uma associação de três elementos de uma coluna com elementos de uma segunda coluna. Não tendo sido um problema generalizado, alguns alunos ficaram tecnicamente impedidos de, naquele momento, completar esse item 2 — tendo sido possível completá-lo mais tarde. Apenas 4% dos alunos – incluindo os que têm necessidades educativas específicas - concluiu a sua prova acima de 120 minutos, usufruindo do tempo suplementar como previsto”, explica o MECI.

Além deste problema, o ministério revela ainda que no final da prova “foi registada a partilha de itens do enunciado”, sendo que a tutela queria manter os enunciados em segredo para poder replicar as provas nos anos seguintes de forma a conseguir fazer uma comparação real da evolução dos alunos ao longo do tempo.

“A situação verificada é lamentável, mas não tem qualquer impacto na realização e na validade da prova deste ano, nem nos resultados dos alunos. Apenas produzirá efeitos na elaboração da prova do próximo ano letivo”, explica o ministério.

As provas finais do ensino básico foram realizadas este ano, pela primeira vez, em formato digital.

Segundo o MECI, em 25 de junho foram realizadas 97.352 provas de Português, “o que corresponde a 99% das provas previstas”, tendo 99% dos alunos iniciado as provas à hora prevista e “apenas 2% dos alunos ultrapassou os 120 minutos de prova, usufruindo do tempo suplementar como previsto”.

Cinco dias antes, em 20 de junho, 97.450 alunos fizeram o exame de Matemática, correspondendo a 99% do total de provas previstas e 97% iniciaram-se no intervalo horário previsto, segundo dados da tutela.

O ministério recorda que para a realização de provas em suporte digital foram feitos quatro inquéritos junto dos Diretores, para identificar e reportar as necessidades.

“Foram alocados um total de 15,4 milhões de euros às escolas, para ultrapassar as dificuldades e assegurar todas as condições para que as provas decorressem dentro da normalidade e com toda a tranquilidade”, acrescenta o gabinete de imprensa.

O MECI autorizou também a contratação de 27 técnicos especializados em redes de informática pelos 27 agrupamentos escolares ou escolas não agrupadas que, em maio, no último inquérito realizado, sinalizaram essa necessidade.

“Estes técnicos estavam nas escolas para acompanhar e resolver os eventuais problemas técnicos nos dias em que se realizam as provas finais do 9.º ano”, lê-se na nota.