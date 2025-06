“Temos todas as condições para passar à fase a eliminar. Já demonstrámos que somos competitivas e competentes. Já demonstrámos que conseguimos vencer qualquer seleção”, começou por dizer a guardiã, de 26 anos, em conferência de imprensa.

Embora o momento da seleção comandada por Francisco Neto não seja o melhor, face às quatro derrotas seguidas na Liga das Nações e que resultou na despromoção à Liga B, Inês Pereira deixou claro que as ‘navegadoras’ estão confiantes para enfrentar Espanha, campeã do mundo, Itália e Bélgica no Grupo B da fase final do Europeu, que vai decorrer entre 02 e 27 de julho.

“Já fizemos o luto, já conseguimos virar a página e estamos confiantes para o que aí vem. Mesmo que os últimos jogos não tenham sido o que queríamos, há sempre coisas positivas a retirar. O nosso grupo acaba por ser muito semelhante [ao da Liga das Nações] e isso é positivo. Acabamos por conhecer as seleções, assim como essas seleções nos conhecem a nós mais a fundo”, declarou.

A jogadora, que esta época esteve cedida pelo Everton, de Inglaterra, ao Deportivo, de Espanha, acrescentou que “todas as seleções sabem do valor” das lusas e que “os momentos menos bons fazem parte do futebol e da vida”.

A luta por um lugar na baliza foi um tema abordado pela internacional portuguesa em 47 ocasiões, que quer “jogar todos os jogos”.

“Obviamente que quero jogar todos os jogos. Trabalho para jogar todos, o mister tem apostado [na rotatividade] e acaba por ser uma decisão dele. Trabalhamos sempre no nosso máximo e cada uma de nós está pronta para entrar”, argumentou.

Na fase final do Europeu de 2025, Portugal está integrado no Grupo B, juntamente com a campeã mundial em título Espanha (03 de julho, em Berna), a Itália (07, em Genebra) e a Bélgica (11, em Sion).