Kevin Durant, estrela da NBA, adquiriu uma participação minoritária, cuja percentagem não foi especificada, no Paris Saint-Germain, atual campeão francês e vencedor da Champions League.

O acordo, anunciado em comunicado, prevê a entrada do bicampeão da NBA (com o Golden State Warriors em 2017 e 2018) através do Boardroom Sports Holdings, LLC, empresa de media e investimentos com participações em diversas equipas e ligas desportivas, cofundada com o empresário e sócio, Rich Kleiman, no PSG, ao lado da Qatar Sports Investments (QSI) — principal acionista do clube.

“Este clube tem grandes planos e não posso esperar por estar na próxima fase de crescimento e explorar novas oportunidades de investimento”, disse Kevin Durant, citado em comunicado.

A parceria estratégica e investimento entre a Boardroom, — fundo pessoal de investimento do tetracampeão olímpico (o único basquetebolista da história com quatro medalhas de ouro) e o QSI, prevê que Durant e o fundo do Catar colaborem numa série de iniciativas comerciais, investimento, marketing, media e produção de conteúdos.

O alcance maior está no projeto NBA Europa, que está a ser implementado em Paris pelo PSG e no qual a estrela dos Phoneix Suns, 36 anos, poderá ter um papel decisivo.

O extremo norte-americano atuará igualmente como consultor na estratégia do clube para o mercado dos Estados Unidos e outras regiões internacionais, participará das ações da fundação PSG for Communities e orientará a estratégia multidesportiva, inclusive com potenciais projetos no basquetebol.

“Ao lado do Kevin, continuaremos a desenvolver iniciativas ambiciosas que prossigam o crescimento global do Paris Saint-Germain e do QSI”, acrescentou Nasser Al-Khelaïfi, Chairman do Qatar Sports Investments.

Recorde-se que em agosto de 2024, Kevin Durant estabeleceu uma parceria com o PSG através da Arctos Partners, outro acionista minoritário do clube parisiense.